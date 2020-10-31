Деловая женщина: из чего состоит гардероб Иванки Трамп (фото)

30 октября 39-й день рождения отмечает Иванка Трамп – успешная бизнес-леди и ассистент президента США Дональда Трампа, которую называют ролевой моделью для девушек, мечтающих построить успешную карьеру. Они равняются на ее внешний вид, следят за ее поведением и поступками. Для них Иванка Трамп даже выпустила книгу Woman Who Work, в которой поделилась своими секретами. Особый интерес вызывает гардероб Иванки Трамп, которая всегда выглядит уместно ситуации – будь-то деловой ужин, прогулка с детьми или красная дорожка. Vogue.ua посмотрел из чего же он состоит.

Платье-футляр – база гардероба Иванки Трамп, которая помогает ей выглядеть строго, но при этом женственно. Средняя длина, чистый цвет, деликатно подчеркнутая талия и отсутствие лишних деталей. Лишь иногда для деловых встреч Трамп позволяет себе платье с небольшим разрезом, который дополнительно подчеркивает длину ее ног – рост Иванки 180 сантиметров.

Фотографии Иванки Трамп доказывают, что правильно подобранное пальто способно творить чудеса и подобная инвестиция себя точно окупит. Дочь президента США любит пальто, подчеркивающие ее стройную фигуру и выбирает модели лаконичного кроя.

Цветочный принт – узор, который одинаково любят и маленькие девочки, и женщины-политики. Неравнодушна к нему и Иванка Трамп. Для менее формальных мероприятий она нередко выбирает платья, строгие или коктейльные, с россыпью ярких бутонов и соцветий.

Тонкий трикотажный джемпер – еще одна палочка-выручалочка в гардеробе Иванки Трамп, когда ей нужно снизить градус формальности. Однотонный джемпер она чаще всего носит в паре с юбками-карандаш – клетчатыми, с вышивкой или просто цветными.

Красная дорожка для Иванки Трамп – это возможность выйти из образа бизнес-леди. Она нередко выбирает платья классического силуэта, с пышной юбкой, как сделала на торжественной инаугурации президента Трампа. Также для торжественных выходов Иванка Трамп любит надевать красный – яркой блондинке образ femme fatale действительно к лицу.

: vogue.ua