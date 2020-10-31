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Степанов рассказал, что будет с деньгами онкобольных, направленными на ремонт дорог

31.10.2020

Деньги из медицинской программы для больных раком, которые правительство Украины направило на ремонт дорог, вернут Минздраву в 2021 году.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как сказал он, ведомство согласилось на перераспределение средств исключительно при этом условии. 

«Что касается перераспределения этих средств – это были средства, предусмотренные нам на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака.

И здесь очень важный момент – эти средства предусматривались в 2018, 2019 году – и никаких действий по строительству этой лаборатории… даже на бумаге не было. После того, как я возглавил Минздрав, мы сделали медицинское задание… мы сделали проект, сделали экспертизу этого проекта и провели соответствующий тендер на строительство этой лаборатории», – рассказал министр.

По его словам, решение Кабмина о перераспределении средств было после решения комиссии по вопросам инвестиционных проектов, в состав которой входят 17 нардепов.

Степанов заверил, что Минздрав «был категорически против принятия такого решения».

«Но потом, когда у нас уже прошли все тендерные процедуры, и сейчас нам до конца года нужно было построить эту лабораторию, я думаю, всем понятно, что за два месяца это просто невозможно – сам процесс строительства и настройки работы не менее 5-6 месяцев. Мы только согласились на перераспределение этих средств исключительно при условии, что эти средства будут предусмотрены в бюджете следующего года, и мы уже в январе-феврале начнем процесс строительства. Мы увидели это в проекте бюджета. У нас есть четкая договоренность со всеми, что эти средства будут предусмотрены, и эта лаборатория будет построена», – пояснил глава Минздрава.

Министерство здравоохранения для онкобольных «в разы делает больше, чем делалось до этого», заверил он.

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«У нас все лекарственные средства, которые должны поставляться для больных онкозаболеваниями, поставляются согласно номенклатуре, согласно заявкам в полном объеме. У нас сейчас не существует проблемы нигде в регионах», – добавил Степанов.

 

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