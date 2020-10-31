Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает телеканал BBC со ссылкой на его семью. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Свою карьеру актер начал в 1951 году, устроившись в Эдинбургский королевский театр. Фильмография Шона Коннери включает более 90 кинолент, мировую известность ему принесла роль агента 007 в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Является лауреатом премии «Оскар», также был удостоен премий BAFTA и «Золотой глобус». В 1991 году был удостоен французского ордена Почетного легиона.