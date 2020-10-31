«Динамо» сделало официальное заявление из-за COVID-19

Киевское «Динамо» официально подтвердило коронавирус у своего голкипера Дениса Бойко.
Соответствующее заявление вице-чемпионов Украины было размещено на клубном сайте «бело-синих».
«В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции», – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что кроме Бойко еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.
Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.