«Динамо» сделало официальное заявление из-за COVID-19

Киевское «Динамо» официально подтвердило коронавирус у своего голкипера Дениса Бойко.

Соответствующее заявление вице-чемпионов Украины было размещено на клубном сайте «бело-синих».

«В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что кроме Бойко еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.