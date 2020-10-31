Кандидат на должность судьи КСУ Михаил Цуркан: того же, гнилого “разлива”

Кандидат в Конституционный Суд Михаил Цуркан имеет все шансы занять судейское кресло в этом ведомстве. В то же время у его жены и дочери есть имущество — дома и квартиры, которое чрезвычайно сложно объяснить официальными доходами. Да и доброчестность самого судьи — давно под сомнением.

Конституционный Суд, куда собираются привлечь новые кадры, уже успел отличиться решениями, которые глобально влияют на благосостояние Украины и борьбу с коррупцией. В прошлом году судьи КСУ признали статью уголовного кодекса о незаконном обогащении неконституционной. А недавно признали неконституционными избрание директора НАБУ, отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро и даже судебную реформу. Поэтому естественно, что все желающие занять кресло судьи КСУ будут попадать под пристальное внимание общественности.

Знакомьтесь, кандидат на должность судьи Конституционного Суда Украины — Михаил Иванович Цуркан.

Михаил Цуркан стал работать судьей еще в Советском Союзе — в Тульчинском суде Винницкой области, где впоследствии стал председателем. В 1998 году перебрался в Винницкий областной суд, а уже в 2005-м в Киев в Высший административный суд Украины. Там Михаил Иванович также занимал административную должность заместителя председателя. Вышел в отставку в сентябре 2016 года. Сейчас занимает должность заместителя начальника (директора) отдела «тестологический центр» Национальной школы судей Украины, где в прошлом году заработал полмиллиона гривен. Имеет многочисленные награды и отличия.

Во время пребывания в должности судьи Цуркан отличился судебными решениями, которые защищали судей с сомнительной репутацией от увольнения. Так, коллегия судей ВАСУ с участием Цуркана отменила увольнение судьи из Шевченковского суда. Киева Дмитрия Кравца. Во времена Майдана он запретил нардепам и любым гражданам находиться в помещении Киевской госадминистрации. Еще один судья, который благодаря Цуркану сохранил свой пост —Руслан Хитрик. Он в рабочее время около полудня совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, за что Высшая квалификационная комиссия рекомендовала его уволить. Однако суд отменил эту рекомендацию.

Стоит вспомнить и то, что в 2016 году руководство ВАСУ очень критически восприняли судебную реформу, публично и официально жестко критиковали создание нового Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда. В письме ВАСУ от 09.06.2016 г. № 1473/9-14/16 за подписью председателя ВАСУ на имя президента указано, что эта реформа приведет к возвращению «верховенства телефонного права» и уничтожению правосудия, а Высший антикоррупционный суд превратится в Высший коррупционный суд.

В 2017 году Цуркан пробовал стать членом Высшего совета правосудия. Общественность отнесла его в перечень судей с сомнительной репутацией и призвала судей не голосовать за него. Тогда ему не хватило голосов на Съезде судей и членом ВСП он таки не стал.

Традиционно для вас мы проанализировали те декларации Михаила Цуркана, которые есть в публичном доступе за исключением нескольких лет. За 2013, 2014, 2015, 2016 и 2019 годы. В течение этого периода основным доходом кандидата была судейская зарплата, а теперь уже и пенсия. За предыдущий год государство выплатило Цуркану более 700 000 гривен, что кажется солидной суммой. Как видно из таблицы, также были поступления от продажи имущества. Вероятно, говорится о двух квартирах с гаражным боксом. Откуда они взялись, к сожалению, неизвестно.

В то же время у жены Людмилы Цуркан минимальная пенсия, а у дочери Ольги — стипендия.

В декларации кандидата на должность Цуркана за предыдущий год есть четыре земельных участка: один под Киевом площадью 0,16 га, приобретенный для садоводства, и три в Алуште, зарегистрированные на жену, приобретенные за год до оккупации Крыма. Также в течение года Михаил Иванович арендовал участок в четверть гектара для строительства в Черновицкой области. Однако сведений об этом мы не нашли в судейских декларациях за 2013 и 2014 годы. Более того, кадастровая карта до сих пор содержит информацию об аренде.

А вот квартира в декларации Цуркан есть только одна. Ее части разделены поровну между всеми членами семьи, то есть женой и двумя дочерьми. Жилье зарегистрировано еще в далеком 2009 году. Вероятно, речь идет о квартире по улице Феодосийской 14, где в прошлом году были прописаны три человека, включая кандидата. Очевидно, она была приватизирована экс-судьей.

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Мы вернемся снова в Крым, потому что там у семьи задекларированы три участка и большой дом площадью 305 кв. м в Алуште по ул. Туристов. Его нет в реестре и он приобретен женой кандидата в судьи КСУ на основании очень сомнительного судебного решения по делу, которое имеет все признаки искусственного спора. Такие споры «разыгрывались» для регистрации права собственности на недвижимость через суд в обход законных процедур. Так, 29 января 2013 года Цуркан Людмила Егоровна обратилась в Алуштинский суд с иском к Карнаух Анне Яковлевне о признании права собственности на совместно построенное имущество. А потом сразу же подали заявление об утверждении мирового соглашения о признании права собственности на землю и построенный дом. Суд меньше чем за месяц рассмотрел дело и постановлением от 27 февраля 2013 года в деле № 101/427/13-ц утвердил это мировое соглашение. Хотя судье Цуркану точно известно, что суд не имел права признавать право собственности на дом, который не был введен в эксплуатацию и в обход от законодательства о градостроительстве.

Также есть вопросы, откуда Людмила Цуркан взяла в то время 1 090 000 грн, или 136 тыс долларов по тогдашнему курсу, в которые она оценила дом? Ответить на этот вопрос ей будет трудно, учитывая, что за весь 2013 год жена судьи заработала лишь 3000 гривен.

А вот дом в Крюковщине под Киевом, который сейчас как раз находится в процессе строительства (это если верить декларации) мы вам показать можем. В статусе долгостроя он находится по меньшей мере с 2015 года. Сейчас дом с высоты выглядит следующим образом. Конечно, даже ориентировочной стоимости этой постройки в декларации нет.

К слову, кандидат в Конституционный Суд проживает вместе с дочерью Ольгой Цуркан. В прошлом году она имела стипендию Шведского института в 135 тыс. грн, а недавно приобрела небольшую квартиру в райцентре на Полтавщине. Также Ольга Михайловна значится соучредителем общественной организации «Либерально-демократическая лига Украина», которая стремится развивать либеральную демократию.

Есть у кандидата и старшая дочь — Инна Скрипка. Она якобы не проживает вместе с экс-судьей, хотя владеет долей общей квартиры. Инна Михайловна весной подавала декларацию как судья Окружного админсуда Киева. Сейчас, как видно из реестра судебных решений, выносит решения как судья Северного апелляционного хозяйственного суда. Ее муж и одновременно зять кандидата Цуркана работает в Службе безопасности Украины — Максим Скрипка. Супруги владеют соседней квартирой с Михаилом Цурканом, и имеет такую же площадь — 104 кв.м. Жилье приобретено еще в 2012 году за 90 000 долларов по тогдашнему курсу. Достаточно неплохо, как для молодоженов на государственной службе.

В этой квартире зарегистрирована и Герман (в девичестве Скрипка) Марина Александровна. Скорее всего, это сестра СБУшника. Супруги пользуются ее автомобилем марки VOLVO XC60 2014 года выпуска. Согласно данным Минюста, новая такая машина стоит 1 640 000 грн, а б/у-шная — почти 600 тыс. грн.

Сам же Михаил Цуркан тоже имеет на чем передвигаться. В 2014-м он зарегистрировал на себя автомобиль марки Toyota Camri Hybrid 2010 года выпуска. Тогда кандидат заплатил за нее 250 тыс. грн.

Кандидат в Конституционный Суд Михаил Цуркан имеет все шансы занять судейское кресло в этом ведомстве. В то же время у его жены и дочери есть имущество — дома и квартиры, которое чрезвычайно сложно объяснить официальными доходами. Мы также следить за другими кандидатами и процессом их отбора в КСУ.

Источник: PROSUD