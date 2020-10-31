НАБУ открыло уголовное дело на министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело под № 52020000000000595 от 22 сентября 2020 г. и проводит досудебное расследование возможного совершения министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 3685 и 3661 Уголовного кодекса Украины.

Справка:

Статья 3685. Незаконное обогащение

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 3661. Декларирование недостоверной информации

наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что Роман Абрамовский с октября 2019 г. работал заместителем министра в объединенном ведомстве энергетики и защиты окружающей среды. В июне 2020 года со второй попытки, несмотря на большое сопротивление, его назначают министром новообразованного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В течение последнего года было обнародовано несколько версий его декларации. Юристы GreenPost проанализировали представленные в НАПК и обнародованные декларации Абрамовского и обнаружили ряд фактов, указывающих на возможное декларирование недостоверной информации и его незаконное обогащение более чем на 14 млн гривен.

Это стало причиной обращения GreenPost в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции с просьбой вмешаться в ситуацию и установить причины внесения недостоверных данных в декларации.

GreenPost обратился в суд. В результате Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести сведения о возможном преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Таким образом, постановлением Высшего антикоррупционного суда от 7 сентября 2020 г. № 991/6760/20, заявление GreenPost признано обоснованным, а НАБУ начало досудебное расследование по делу Романа Абрамовского.

Параллельно в НАПК продолжается полная проверка деклараций чиновника. Ее выводы также будут переданы в НАБУ.

Напомним, что в июне нынешнего года журналисты программы «Схеми: корупція в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Первый») сообщали о том, что фирма жены Абрамовского также фигурирует в уголовном производстве НАБУ.

Речь идет о компании ОАО «Киевгидромонтаж», мажоритарным акционером которого является супруга нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Чиновник ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.

Абрамовский в комментарии журналистам сообщил, что ему ничего не известно об уголовном производства НАБУ по компании его жены.

greenpost.ua