Украинская телеведущая продемонстрировала изящную фигуру

Маричка Падалко опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Украинская телеведущая Маричка Падалко десять лет состоит в браке с известным политиком Егором Соболевым. Пара воспитывает троих детей: 13-летнего Михаила, 12-летнюю Марию и 10-летнюю Екатерину. Семейство живет в загородном доме, они с удовольствием занимаются спортом, по примеру мамы, готовят вкусные изыски и наслаждаются временем, проведенным вместе.

44-летняя теледива активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она опубликовала свежий снимок. Маричка Падалко облачилась в ярко-оранжевую юбку с высокой талией и черную кофту. Волосы аккуратно уложены, а на лице макияж в естественных тонах.

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Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko) 29 Окт 2020 в 9:34 PDT

: showbiz.clutch.ua