В Винницкой области глава ОТО «погорел» на взятке в 10,5 тысяч долларов

В Винницкой области голову ОТО задержали на взятке в 10,5 тысяч долларов. За эти деньги он должен был подписать договор аренды земли.

«При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры задержали главу одной из объединенных территориальных общин при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — сказано в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, руководитель территориальной общины получил неправомерную выгоду в сумме 10,5 тысяч долларов США за подписание договора аренды земли общей площадью 21 га с субъектом предпринимательской деятельности.

Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и возможной причастности к нему других лиц.