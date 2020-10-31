Кровавое безумие Лукашенко. Что ждет Беларусь

Лукашенко действительно некуда отступать, его приперли к стенке. И сейчас он действительно может сделать что-то ужасное…

Ультиматум Светланы Тихановской закончился 25 октября, поэтому на этой неделе в Беларуси начались забастовки, перекрытия дорог, неплатежи по услугам ЖКХ, невыплата налогов — все то, что она обещала в том случае, если бывший президент этой страны Александр Лукашенко откажется исполнить условия ультиматума. А именно — уйти в отставку, прекратить насилие и отпустить всех политзаключенных. Естественно, эти условия он не выполнил.

Самое интересное происходит на железных дорогах, их перекрывают следующим образом — проволоку растягивают и кладут на параллельные рельсы. В результате диспетчерам кажется, что по пути идет какой-то состав. Из-за этого сейчас полностью парализовано движение железных дорог Беларуси. Фактически Лукашенко не дают торговать, не дают вывозить товары за границу и получать за это деньги.

Белорусы взяли на вооружение финансовое обескровливание режима. И тут важный момент, если до 7 ноября Лукашенко не остановит все протесты в своей стране, то Владимир Путин приостановит финансирование, как он обещал еще в сентябре, и будет искать другого, более эффективного лидера. Этот явно уже ни на что не способен — Лукашенко превращается в ненужный чемодан без ручки, который не жалко бросить. Его и бросят.

Почему 7 ноября? Потому что 4 ноября будет объявлены итоги выборов президента в США. Скорее всего, победит Джо Байден, который сразу же начнет перекрывать кислород Москве. Кремлю не нужна будет гиря на ноге в виде безумного и бестолкового Лукашенко. Ему обрежут финансирование, тем более, что Россия сама сидит без денег.

Оставшись без денег Лукашенко, конечно, проиграет. Ему будет нечем платить ни ментам, ни рабочим, ни пенсионерам, ни чиновникам, а ведь он сам создал в стране систему, в которой государство всем за все платит. Сейчас менты за него, а очень многие простые работяги пока не ходят митинговать. Но оставшись без денег, они пойдут на митинги, а вот менты без денег уже не будут рисковать и разгонять демонстрации не будут. Даже у них есть семьи, которые надо кормить. Режим без денег не может функционировать — это аксиома.

У бывшего президента осталась лишь одна неделя для того, чтобы прекратить протесты. Он понимает, что после 7 ноября его власть начнет сыпаться на глазах. Чтобы вернуть финансирование из Москвы, он готов на отчаянные меры для подавления протестов. У Лукашенко фантазия небогатая, но у него есть мозаичная психопатия, поэтому он пригрозил начать массовые убийства.

Во-первых, Лукашенко предложил усилить роль народных дружин в обеспечении безопасности и общественного порядка в стране. Он хочет создать полувоенные вооруженные формирования, которые будут ездить по городу и якобы от имени народа убивать антиправительственных демонстрантов.

«…Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко.

То есть он хочет устроить террор в городских жилых кварталах, которые сейчас фактически ему не подчиняются. Что-то подобное пытался устроить Муаммар Каддафи, ему не помогло. А вот у венесуэльца Николаса Мадуро почти получилось, но платой за это стало полное обескровление страны.

Но Лукашенко хочет, чтобы «каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю». Понятное дело, что оружие Лукашенко хочет раздать своим сторонникам. Но есть момент: почти вся страна против него, поэтому оружие сто процентов получат и противники.

Во-вторых, Лукашенко хочет использовать армию для массовых убийств. Оправданием для этого он назвал терроризм. По его словам, почти все белорусы — это террористы, поэтому их можно убивать.

Вот цитата Лукашенко:

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает свои знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем.

Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать».

Лукашенко действительно некуда отступать, его приперли к стенке. И сейчас он действительно может сделать что-то ужасное. Я допускаю, что он уже отдал армии, милиции и этим народным дружинам приказ на применение оружия против граждан своей страны. Теперь вопрос в том, станут ли они стрелять по людям.

С одной стороны, могут. С другой — массовые убийства — это все-таки очень уж сильно даже для мента. Даже менты (я уж молчу про военных) шли на работу не для того, чтобы по своим землякам бить из пулемета. Кто-то из них может отказаться. А может и по Лукашенко выстрелить, чтобы прекратить кровавое безумие, на которое он толкает страну.

На этой неделе Лукашенко уволил министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева. Новым главой МВД стал Иван Кубраков, до этого возглавлявший минское ГУВД. Я подозреваю, что это может быть как-то связано с готовностью или неготовностью этих персонажей стрелять по людям. Очевидно, что бывший президент готовит что-то очень нехорошее.

Об этом говорит и то, что на этой неделе Беларусь закрыла въезд в страну на сухопутных границах с Латвией, Литвой, Украиной и Польшей. В Госпогранкомитете Беларуси официально подтвердили, что въезд в страну через наземные пункты пропуска на границах с четырьмя странами закрыт «в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой»

Выезд из Беларуси при этом остается свободным. Лукашенко хочет, чтобы все его противники просто уехали, но они не уедут, поэтому ближайшие воскресенья — 1 и 7 ноября — обещают стать очень сложными и важными для Беларуси.

Пожелаем же белорусам победы в их схватке с полоумной диктатурой.