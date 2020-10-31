Почему Зеленскому пора гнать Ермака и его «технологов»

Наконец-то Зеленский полностью превратился в Порошенко. Даёшь везде «шатунов» и «руки Кремля»!
Вот подумал. Зеленскому пора гнать Ермака и его «технологов».
Ведь так приходится напрягаться для отвлечения внимания: то фейковый опрос на выборах, то имитация войны с КС.
А ведь можно было просто собрать все телеканалы. Снять с Голобородько штаны и поиграть ему известным местом на пианино.
Дел на 10 минут. Зато пару недель точно никто и выборы не обсуждал бы, и тарифы, и коронавирус, и войну.
Эх, надо мне идти работать политтехнологом Зеленского…
…
А никого не смущает, что глава КС перед оглашением решения по декларациям несколько раз встречался с Зеленским?
Ребята, что же вы свой балаган так «спалили» раньше времени?)))))))
…
Кто-нибудь, ну скажите Ермаку, что не только он смотрел фильм «Хвост виляет собакой».
Есть ещё люди, которые понимают технологию Банковой про «маленькую победоносную войну» для отвлечения внимания)))))
…
Секретарь СНБО Данилов заявил, что к решению Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за неправдивые декларации причастна… Россия.
Ну, наконец-то Зеленский полностью превратился в Порошенко. Даёшь везде «шатунов» и «руки Кремля»))))))
…
А я снова напомню.
Мы не говорим о провале Зеленского на выборах.
Мы не говорим, что Зеленский поднял цену на газ для украинцев до 10 грн за куб.
Мы не говорим, что почти 9000 заболевших коронавирусом в день, а Зеленский продолжает воровать ковидные деньги.
Мы не говорим, что на Донбассе нет мира.
Нет, мы говорим про имитацию войны между Зеленским и Конституционным судом.
А значит — Зеленский таки поимел нас всех с помощью политтехнологий по отвлечению внимания.
…
Когда я две недели перед выборами говорил о том, что «опрос» Зеленского является технологией «забить» информпространство и что мы про него не вспомним 26 октября, то все со мной спорили с пеной у рта.
Так кто оказался прав?))))
А теперь я говорю про балаган вокруг КСУ по договорённости Зеленского и самих судей. Цель — опять отвлечение внимания. И снова все со мной спорят)))))))
Мораль простая. Наши СМИ и безмозглых «политологов» можно обманывать самыми тупыми технологиями. И они «скушают»))))
В стране тупых и шут король ))))