Почему Зеленскому пора гнать Ермака и его «технологов»

Наконец-то Зеленский полностью превратился в Порошенко. Даёшь везде «шатунов» и «руки Кремля»!

Вот подумал. Зеленскому пора гнать Ермака и его «технологов».

Ведь так приходится напрягаться для отвлечения внимания: то фейковый опрос на выборах, то имитация войны с КС.

А ведь можно было просто собрать все телеканалы. Снять с Голобородько штаны и поиграть ему известным местом на пианино.

Дел на 10 минут. Зато пару недель точно никто и выборы не обсуждал бы, и тарифы, и коронавирус, и войну.

Эх, надо мне идти работать политтехнологом Зеленского…

…

А никого не смущает, что глава КС перед оглашением решения по декларациям несколько раз встречался с Зеленским?

Ребята, что же вы свой балаган так «спалили» раньше времени?)))))))

…

Кто-нибудь, ну скажите Ермаку, что не только он смотрел фильм «Хвост виляет собакой».

Есть ещё люди, которые понимают технологию Банковой про «маленькую победоносную войну» для отвлечения внимания)))))

…

Секретарь СНБО Данилов заявил, что к решению Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за неправдивые декларации причастна… Россия.

Ну, наконец-то Зеленский полностью превратился в Порошенко. Даёшь везде «шатунов» и «руки Кремля»))))))

…

А я снова напомню.

Мы не говорим о провале Зеленского на выборах.

Мы не говорим, что Зеленский поднял цену на газ для украинцев до 10 грн за куб.

Мы не говорим, что почти 9000 заболевших коронавирусом в день, а Зеленский продолжает воровать ковидные деньги.

Мы не говорим, что на Донбассе нет мира.

Нет, мы говорим про имитацию войны между Зеленским и Конституционным судом.

А значит — Зеленский таки поимел нас всех с помощью политтехнологий по отвлечению внимания.

…

Когда я две недели перед выборами говорил о том, что «опрос» Зеленского является технологией «забить» информпространство и что мы про него не вспомним 26 октября, то все со мной спорили с пеной у рта.

Так кто оказался прав?))))

А теперь я говорю про балаган вокруг КСУ по договорённости Зеленского и самих судей. Цель — опять отвлечение внимания. И снова все со мной спорят)))))))

Мораль простая. Наши СМИ и безмозглых «политологов» можно обманывать самыми тупыми технологиями. И они «скушают»))))

В стране тупых и шут король ))))