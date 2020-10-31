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Во Франции возле церкви произошла стрельба, ранен священник

31.10.2020

В районе французского Лиона возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

По словам очевидцев, всего прозвучало два выстрела, пишет Progress 

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. Он рассказал, что не знает нападавшего.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что ранение получил священник. По данным местного телевидения, он закрывал церковь, когда в него начали стрелять. Пострадавший является гражданином Греции.

Правоохранители оцепили район, ведутся поиски стрелка.

 

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