В Азербайджане заявили, что уничтожили техники Армении на $2,7 млрд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе войны в Нагорном Карабахе армянская сторона уже потеряла военной техники на $2,7 млрд. Об этом Алиев рассказал в интервью немецкому телеканалу.

«Стоимость военной техники и боеприпасов, которые мы уничтожили и взяли в качестве военных трофеев, составляет $2,7 млрд. Откуда у них эти деньги, чтобы приобретать такое оружие? Армения — бедная страна», — пояснил он.

По словам Алиева, подсчет потерь является предварительным.

Кроме того, азербайджанский лидер считает, что страны-сопредседатели Минской группы могут оказать на Ереван давление для выполнения резолюции Совбеза ООН, однако были заинтересованы, чтобы конфликт казался замороженным.

«Они должны были заставить Армению. Я думаю, что каждая из этих стран может послать Армении односторонний сигнал, к которому она должна прислушаться», — считает он.

При этом Алиев также рассказал, что азербайджанская армия уже освободила пять ранее оккупированных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана говорит, что его страна уже освободила именно те пять районов, которые необходимо было передать под азербайджанский контроль согласно мирному плану.