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У Шотландії викликали поліцію через чоловіка зі «зброєю» у пакеті. То виявилась цибуля-порей

31.10.2020

У Шотландії у місті Абердин люди викликали поліцію, адже їм здалося, що у чоловіка в пакеті ножі мачете. Про це повідомляє BBC.

Коли правоохоронці приїхали на місце виклику, вони почали вивчати записи камер відеоспостережень, аби виявити, звідки чоловік прийшов та куди рухається далі. Камери з супермаркету показали, що він купив медичну маску та цибулю-порей.

«Офіцери провели слідчі дії в цьому районі, і камери відеоспостереження з сусіднього приміщення показали, що чоловік в магазині купив маску і цибулю-порей, які поклав до сумки. Цибуля є тим, що свідок прийняв за потенційну зброю», — розповіли у пресслужбі поліції.

Поліція Шотландії заявила, що жодного злочину не було і ніяких подальших дій не потрібно.

: babel.ua

 

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