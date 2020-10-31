Опустевший особняк Ротару в Крыму обокрали на 75 тысяч долларов

В особняк певицы Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей или около 75 тысяч долларов.

Это произошло около двух-трёх лет назад, рассказал сосед звезды, передает «Собеседник».

По словам соседа Александра, кража была совершена в то время, когда певица перестала приезжать в дом. Сейчас же в него также приходит лишь обслуга — уборщица и садовник.

Мужчина не исключает, что Ротару решила «попрощаться с полуостровом» — до него доходили слухи, что роскошная недвижимость артистки площадью в 400 квадратов выставлена на продажу.