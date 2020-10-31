На Прикарпатті родина отруїлася грибами: троє дорослих і двоє дітей у реанімації

Сьогодні, 31 жовтня, до Рогатинської центральної районної лікарні (Івано-Франківська область) з села Верхня Липиця поступили 5 людей у важкому стані.

Про це повідомляє Курс. Родина – троє дорослих 63, 36 та 31 року, а також двоє дітей 6 і 9 років.

Попередній діагноз – отруєння грибами.

Наразі дорослі перебувають у реанімаційному відділенні Рогатинської ЦРЛ у стані середньої важкості. Діти знаходяться в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні, інформують в управлінні з питань цивільного захисту ОДА.