Не верящий в коронавирус российский стронгмен заразился COVID-19 и описал весь «ужас»

Многократный призер российских турниров по пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Говязов заразился коронавирусом.

Спортсмен у себя в Instagram признался, что не верил в существование COVID-19, но теперь испытал весь кошмар на себе.

«COVID-19 существует, а я не верил! Думал обычное ОРВИ и как обычно сделали из мухи слона. Но нет это реально ужасный вирус, который бьет по всем вашим слабым местам», – написал Александр.

По словам россиянина он 4-й день находится «в коматозе» с температурой 38-39 градусов.

«Выворачивает все кости, особенно все мои травмы , которые были за всю мою жизнь , отсутствие запаха и вкуса соответственно и аппетита , дикое першение и кашель. В общем я словил полный джекпот», – отметил пауэрлифтер.

В конце Говязов обратился к своим подписчикам беречь здоровье.

«Если бы я знал что может быть так х*рово и у меня была бы возможность официально уйти на изоляцию будучи здоровым я бы точно закрылся дома и соблюдал бы все меры по изоляции. Жаль, что мне не предоставили такую возможность. Все таки здоровье — это самое главное. Берегите себя и своих близких. Надеюсь, весь этот ужас скоро закончится», – подытожил российский спортсмен.