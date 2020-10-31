В Австрії за добу – найбільша кількість випадків COVID-19 з березня

Протягом минулої доби в Австрії виявлено 5 349 випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником росту нових інфікувань з початку пандемії у березні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані МВС Австрії.

Зазначається, що наразі у шпиталях країни знаходяться 1 867 хворих на COVID-19, з яких 265 пацієнтів лежать у відділеннях інтенсивної терапії.

Усього з початку пандемії у 9-ти мільйонній Австрії коронавірусом було інфіковано 100 тис. осіб, померли 1 109 хворих, понад 67 тисяч – вже одужали.