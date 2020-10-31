Повінь – зміна системи

Menu
Close

Венеційська комісія вважає недопустимим порушення Конституції при вирішенні спровокованої КСУ кризи

31.10.2020

Венеційська комісія та GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) висловилися щодо недопустимості порушення Конституції при вирішенні кризи, спровокованої Конституційним судом України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутатвід фракції “Слуга народу” та голова постійної делегації України у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

“Лист з відповідною заявою був направлений на ім’я спікера ВРУ. Укладачі відзначають, що боротьба з корупцією та верховенство права повинні йти пліч-о-пліч.

Лише таким чином буде забезпечено сталу довіру до влади”, – написала вона.

Читайте також:   Розвідка ВСУ знала і попередила сили ООВ про напад армії РФ в Золотому – Міноборони
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *