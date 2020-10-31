«Слуги народа» хотят создать базу ДНК украинцев и дать к ней доступ прокурорам

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.

Его подала группа депутатов от «Слуги народа», в частности, Александр Бакумов и Денис Монастырский.

Проектом предлагается создать базу данных ДНК граждан Украины. Обязательные образцы ДНК будут брать у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения, лиц, посягнувшие на жизнь, здоровье, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры; лиц, которые осуждены и отбывают наказание или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности; неопознанных тел; лиц, пропавших без вести; близких родственников тех, кто пропал без вести.

Также будут брать образцы у лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу и у военнослужащих. Последние будут сдавать ДНК-образцы каждые 8 лет.

Обычные граждане смогут сдавать образцы ДНК в базу на платной основе, но сумма оплаты за это будет утверждаться Кабинетом министров.

Вся информация о геноме граждан Украины будет храниться в базе 75 лет. Держателем этой базы будет МВД. А администратором — Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Доступ к этой информации будут иметь органы прокуратуры, следователи, дознаватели, сотрудники Интерпола и органы иностранных государств.

Авторы проекта предлагают, чтобы закон вступил в силу через год после его принятия. Также они отмечают, что для старта проекта нужно 277 млн грн.