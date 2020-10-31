«Помощи пока не будет»: представители РФ привезли в ОРДО плохие новости

В неподконтрольном Украине Донецке в помещении так называемого «кабинета министров ДНР» состоялось закрытое совещание узкого круга «руководителей ДНР» под председательством «премьер-министра» Пашкова. На совещании присутствовали около 10−11 человек, в том числе, Долгошапко, Никанорова, Якубов, Павленко, Мальковский, Синенков и многие другие. Об этом пишет Телеграмм-канал «Вольнодумец».

Совещание проводилось в связи «с катастрофической ситуаций в ДНР по всем направлениям». Ресурс пишет:

«Обсуждалось много, но основные вопросы были связаны с:

-отсутствием финансов и как это отражается на ситуации в республике;

— мерами по преодолению ситуация с заболеваемостью в республике;

— ситуацией в промышленности и в целом в ДНР в связи с невыплатой зарплат и дальнейшим функционированием хозяйственного комплекса».

На данный момент по информации ресурса, Россия «республикам» денег не дает и взять их неоткуда. Как отмечают чиновники Кабмина РФ, «у нас самих растет задолженность по выдаче зарплаты в отдельных регионах России. … Денег не хватает на выполнение запланированных мероприятий на 2020 год по известным вам причинам». При этом Пашкова заявил, что «власти ДНР» очень рассчитывали на помощь из России, которую обещали прислать до 1 ноября 2020 года. «Вольнодумец» пишет:

«Но на совещании было сказано, что помощи пока не будет. Поэтому нужно рассчитывать на свои силы, что вызвало неодобрительный гул со стороны уверовавших в Россию руководителей ДНР. Кроме того он сказал, что мы могли бы справиться и сами. Но, то, чего у нас много, оно никому не нужно. Много уже добытого угля, но его некуда продать. Та же ситуация с металлургической продукцией. Надеялись через Россию продавать уголь в Беларусь, но белорусы отказались. Почему не известно».

Сейчас в ОРДО все надежды возлагают на приезд «какого-то важного представителя из РФ». Ресурс пишет, что «главы республики» верят, что после его посещения решаться все проблемы. Однако, некоторые из присутствующих на совещании в КМ заметили, что «у нас сейчас такая ситуация, что приезд какого-то важного чиновника ситуацию не изменит».