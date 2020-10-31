Явка в Грузии оказалась на 20% выше, чем на местных выборах в Украине

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени, по предварительным данным, составляет 56,11%.

Об сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге, передает агентство «Спутник».

В частности, свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

«Самая высокая активность в 19 округе, где активность 63,8%. Самая низкая явка в округе Квемо Картли – 51%», — сказала Микеладзе.

Всего сегодня в Грузии выбирали депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Для сравнения, уровень явки избирателей на местных выборах на Украине 2020 года составил 36,88%, что на 19,33% меньше, чем на парламентских выборах в Грузии.