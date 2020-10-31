Конституционный суд во вторник рассмотрит закон о тотальной украинизации

Конституционный суд Украины (КС), который недавно признал незаконными положения закона о декларациях чиновников, готовится рассмотреть дело о неконституционности языкового закона. Решение будет принято на закрытом заседании во вторник, 3 ноября.

Об этом гласит повестка дня заседания КС, обнародованная в субботу, 31 октября.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)», — говорится в документе.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал «Политика Страны»:

«Конституционный суд во вторник 3 ноября планирует рассмотреть в закрытом режиме конституционность закона о тотальной украинизации.