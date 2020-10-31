Путин готовит себе пожизненную должность: подробности законопроекта

После того, как в России на общенациональном референдуме проголосовали за внесение изменений в Конституцию, которыми президенту РФ Владимиру Путину «обнулили» его президентские сроки, хозяин Кремля инициировал законопроект, позволяющий ему получить пожизненную должность.

Соответствующий проект закона Путин внес в Думу в субботу, 31 октября, передает издание «Настоящее время».

Так, законопроект позволяет экс-президентам России пожизненно быть сенаторами.

Как говорится в документе, президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки, может стать сенатором пожизненно. Для этого он должен подать в Совет Федерации соответствующее заявление — с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано на протяжении 3 месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента.

Также законопроект разрешит стать «пожизненными» сенаторами, назначаемыми президентом, еще семи лицам. Всего же Путин после принятия закона сможет назначить в Совет Федерации до 30 своих представителей, но большинство — на срок в 6 лет.

«Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя внесенный Путиным закон.

По словам Крашенинникова, «пожизненными» сенаторами могут быть назначены «граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Если же сенатор назначается от региона, а не президентом, то он, согласно внесенному закону, должен будет иметь «ценз оседлости»: постоянно проживать на территории региона в течение 5 последних лет или в совокупности в течение 20 лет. Этот ценз оседлости не применяется к военнослужащим и служащим Национальной гвардии РФ.

Также у кандидата в сенаторы не должно быть судимостей не только по тяжким статьям, но и за преступления средней тяжести.