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Посетитель кофейни убил ножом в грудь девушку-бариста в Одессе

31.10.2020

В одесской кофейне Black Milk, что находится на улице Базарной, 50, посетитель зарезал девушку-бариста.

Как сообщает пресс-служба полиции, в заведение зашел неизвестный мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы она погибла мгновенно.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать на месте преступления. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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