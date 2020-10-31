Тваринництво в Україні стає рентабельним (відео)

Андрій Брензович вже понад 10 років займається тваринництвом.

Він один із небагатьох, хто вважає, що молочне скотарство може бути прибутковим, ба більше — високоефективним і технологічним бізнесом.

За 15 років роботи в галузі переконався — тільки системна робота у всіх напрямах дозволяє досягти високого економічного ефекту.

Про виклики перед молочним скотарством і чому майбутнє тільки за високотехнологічними фермами, про залежність прибутковості молочного бізнесу, мотивації персоналу та правильних раціонів годівлі корів — у нашій розмові.

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: agro-business.com.ua