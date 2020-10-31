В центре Киева за ночь сожгли сразу три автомобиля

Безпрецедентный случай атаки неизвестных поджигателей на имущество столичных жителей произошел в ночь на субботу, 31 октября, в Печерском районе столицы.

Как узнала «Страна» из собственных информированных источников в МВД, во всех трех случаях, подвергшиеся порче автомобили потерпевших были припаркованы на ночь на разных улицах-бульвар Марии Приймаченко, улицы Неманская и Михаила Бойчука, однако все эти улицы пересекаются между собой в районе бульвара Дружбы Народов и находятся в пешеходной доступности.

Это говорит о том, что поджигатели просто шли в одном направлении по Печерску и жгли первые попавшиеся машины.

Ночью владельцы Lexus, Cherry Amulet и Skoda услышали сработавшую сигнализацию и когда вышли на улицу, увидели свои автомобили в огне. Пока прибыла пожарная команда машины успели прилично выгореть.

Хозяева сгоревших автомобилей между собой никак не связаны и даже не знакомы, поэтому мотив мести отпадает.

Вероятнее всего, по одной из оперативных версий полиции, это дело рук уличных хулиганов, которые ради забавы решили поджечь первые попавшиеся под руку машины на киевских, днепропетровских и даже винницких номерах.

По заявлениям потерпевших начато расследование уголовного производства по ч.2 ст.194 УК Украины-Умышленное уничтожение имущества путем поджега, наказывается 10 годами лишения свободы. Полиция пытается установить личности преступников и задержать их.