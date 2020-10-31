Гоша Куценко, дважды переболевший Covid-19, дал советы в борьбе против вируса

Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации поклонникам в эфире телеканала НТВ.

«Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут», — сказал артист.

Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это «самой лучшей рекомендацией».



Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, «было уже посерьезнее».

«Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел», — отметил артист.