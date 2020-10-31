Топ-10 авто с максимальной остаточной стоимостью после 5 лет эксплуатации

Если вы не планируете оставлять машину на хранение до тех пор, пока она не сломается, то стоимость будущей перепродажи так же важна, как и ее покупная цена. Разница между покупной ценой авто и его стоимостью при перепродаже называется «остаточной стоимостью». В некоторых моделях она выше, поскольку со временем они становятся дешевле.
Портал автомобильных исследований CarEdge проанализировал данные почти по 200 миллионам автомобилей, чтобы определить, какие модели обладают наибольшей остаточной стоимостью и наименьшей.
В список вошли 10 моделей с максимальной стоимостью после 5 лет использования. Все машины находятся на рынке как минимум с 2015 года. Новые модели все еще не имеют достаточно данных для точного расчета их амортизации. Данные привели в долларах, так как они взяты с рынка США, но некоторые модели также доступны на европейском рынке.
Mazda 6
Цена новой: 24 889 долларов.
Цена на пятый год эксплуатации: $ 12 978.
Амортизация: $ 11 911
Остаточная стоимость: 50,2%
Toyota Camry
Цена новой: 25 976 долларов.
Цена на пятый год: $ 13 572.
Амортизация: 12 404
Остаточная стоимость: 50,9%
Subaru Legacy
Цена новой: 24 879 долларов.
Цена на пятый год: $ 13 284.
Амортизация: 11 595 долларов США
Остаточная стоимость: 51,3%
Kia Forte
Цена новой: 17325 долларов.
Цена на пятый год: $ 9 441.
Амортизация: 7 884 долл. США
Остаточная стоимость: 51,5%
Toyota Yaris
Цена новой: 17 307 долларов.
Цена на пятый год: 9330 долларов.
Амортизация: 7 977 долларов США
Остаточная стоимость: 51,9%
Honda Accord
Цена новой: 26 681 $.
Цена на пятый год: $ 14 538.
Амортизация: 12 143 долл. США
Остаточная стоимость: 52,8%
Mazda 3
Цена новой: 21 365 долларов.
Цена на пятый год: $ 11 990.
Амортизация: 9 375 долларов США
Остаточная стоимость: 53,9%
Volkswagen Golf
Цена новой: 23 315 долларов.
Цена на пятый год: $ 13 225.
Амортизация: 10 090 долларов
Остаточная стоимость: 54,7%
Honda Civic
Цена новой: 21 139 долларов.
Цена на пятый год: $ 12832.
Амортизация: 8 307 долларов США
Остаточная стоимость: 58,5%
Toyota Corolla
Цена новой: 18 867 долларов.
Цена на пятый год: $ 11 662.
Амортизация: $ 7205
Остаточная стоимость: 60,0%.
: sud.ua