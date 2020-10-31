Топ-10 авто с максимальной остаточной стоимостью после 5 лет эксплуатации

Если вы не планируете оставлять машину на хранение до тех пор, пока она не сломается, то стоимость будущей перепродажи так же важна, как и ее покупная цена. Разница между покупной ценой авто и его стоимостью при перепродаже называется «остаточной стоимостью». В некоторых моделях она выше, поскольку со временем они становятся дешевле.

Портал автомобильных исследований CarEdge проанализировал данные почти по 200 миллионам автомобилей, чтобы определить, какие модели обладают наибольшей остаточной стоимостью и наименьшей.

В список вошли 10 моделей с максимальной стоимостью после 5 лет использования. Все машины находятся на рынке как минимум с 2015 года. Новые модели все еще не имеют достаточно данных для точного расчета их амортизации. Данные привели в долларах, так как они взяты с рынка США, но некоторые модели также доступны на европейском рынке.

Mazda 6

Цена новой: 24 889 долларов.

Цена на пятый год эксплуатации: $ 12 978.

Амортизация: $ 11 911

Остаточная стоимость: 50,2%

Toyota Camry

Цена новой: 25 976 долларов.

Цена на пятый год: $ 13 572.

Амортизация: 12 404

Остаточная стоимость: 50,9%

Subaru Legacy

Цена новой: 24 879 долларов.

Цена на пятый год: $ 13 284.

Амортизация: 11 595 долларов США

Остаточная стоимость: 51,3%

Kia Forte

Цена новой: 17325 долларов.

Цена на пятый год: $ 9 441.

Амортизация: 7 884 долл. США

Остаточная стоимость: 51,5%

Toyota Yaris

Цена новой: 17 307 долларов.

Цена на пятый год: 9330 долларов.

Амортизация: 7 977 долларов США

Остаточная стоимость: 51,9%

Honda Accord

Цена новой: 26 681 $.

Цена на пятый год: $ 14 538.

Амортизация: 12 143 долл. США

Остаточная стоимость: 52,8%

Mazda 3

Цена новой: 21 365 долларов.

Цена на пятый год: $ 11 990.

Амортизация: 9 375 долларов США

Остаточная стоимость: 53,9%

Volkswagen Golf

Цена новой: 23 315 долларов.

Цена на пятый год: $ 13 225.

Амортизация: 10 090 долларов

Остаточная стоимость: 54,7%

Honda Civic

Цена новой: 21 139 долларов.

Цена на пятый год: $ 12832.

Амортизация: 8 307 долларов США

Остаточная стоимость: 58,5%

Toyota Corolla

Цена новой: 18 867 долларов.

Цена на пятый год: $ 11 662.

Амортизация: $ 7205

Остаточная стоимость: 60,0%.

: sud.ua