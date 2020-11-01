Боевики из гранатомета стреляли вблизи Зайцево

З початку 31 жовтня проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Порушення перемир’я зафіксували поблизу Зайцево.

Про це повідомляє командування операції Об’єднаних сил в Facebook.

Російсько-окупаційні війська били по українським військовослужбовцям з ручного протитанкового гранатомета. Про постраждалих з боку Об’єднаних сил не повідомляють.

«Ситуація залишається стабільною і повністю контрольованої українськими воїнами. Наші воїни не втрачають пильності і продовжують стійко виконувати завдання по захисту територіальної цілісності та недоторканності держави», — відзначили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні ОНС в результаті ворожих обстрілу загинули двоє українських військових.

Після цього Україна скликала термінове засідання ТКГ, на якому сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.