Джефф Безос за день потерял $10 млрд

Найбагатша людина в світі, засновник компанії Amazon Джефф Безос втратив майже 10 мільярдів доларів за один день. Про це повідомляє The Forbes.

Уточнюється, що мільярдер втратив гроші через падіння американського фондового ринку.

Акції Amazon втратили більше 5 відсотків вартості, незважаючи на те, що звітність компанії за третій квартал 2020 року виявилося краще очікуваного.

Також зменшилася стан і колишньої дружини Безоса Скотт Маккензі, яка втратила через падіння акція $3,3 млрд капіталу.

Крім Безоса, стан також скоротилося у генерального директора компанії Facebook Марка Цукерберга. Він втратив близько 6,4 мільярда доларів. Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск втратив $4,3 мільярда.