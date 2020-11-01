Назвали главные отличия в передаче Covid-19 и гриппа

Грипп и коронавирусная болезнь Covid-19 отличаются друг от друга прежде всего степенью заразности и длительностью инкубационного периода.

Об этом со ссылкой на данные американского Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) информирует газета Huffington Post.

Так согласно заверениям экспертов, в условиях большого скопления людей вероятнее заразиться коронавирусом, чем заболеть гриппом. Это обусловлено слабым иммунитетом у населения Земли к SARS-CoV-2.

Также инкубационный период, во время которого болезнь проявляет себя бессимптомно, значительно длиннее у Covid-19, чем у гриппа. Если у последнего заболевания это «окно» может составлять всего три дня после заражения, то у коронавируса оно может длиться до двух недель.

Еще одной отличительной особенностью коронавируса является то, что носитель передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в 1-1,3 человека, тогда как зараженный SARS-CoV-2 может передать его десяти и более людям. Это также объясняется слабым иммунитетом к новому вирусу у популяции.