Названы лучшие продукты для борьбы с простудой

Простуду можно быстро и эффективно вылечить домашними средствами. Вам не нужно бежать в аптеку за препаратами от кашля, насморка или лихорадки. Узнайте о 5 продуктах, которые помогут вам бороться с простудой, а также о домашних средствах от осенних инфекций, передает Хроника.инфо со ссылкой на uamedical.info.

Пришла осень, а с ней идут дожди, холодные и ветреные дни. Это особенно опасный период для нашего иммунитета, который подвержен инфекциям и простудным заболеваниям. Посмотрите, какие продукты питания помогут вам бороться с ними естественным путем.

Кашель

Следует помнить, что секреция легких является отличной питательной средой для бактерий, поэтому мы должны действовать как можно скорее, чтобы избавиться от кашля. Чаще всего кашель появляется в первые дни заражения и принимает форму сухого кашля, который усиливается ночью. Затем, через три дня, он принимает влажную форму, что способствует откашливанию оставшихся выделений в бронхах. Чаще всего длится до 10 дней. Как с этим бороться?

свекольный сироп — помогает и облегчает отхаркивание, отделяя слизь из дыхательных путей. Достаточно натереть две средние свеклы на крупной терке, затем смешать с четырьмя столовыми ложками меда и тремя зубчиками чеснока. Приготовленной смеси дать настояться сутки и процедить.

луковый сироп — очищает дыхательные пути, помогает при простуде и гриппе. Достаточно три луковицы мелко нарезать, добавить пять столовых ложек меда, отставить на сутки и процедить. Употребляйте три-четыре раза в день по одной столовой ложке.

Способы наших бабушек от насморка

В случае насморка он постепенно овладевает нашим телом. Сначала мы чувствуем зуд в носу и приступы чихания, а через несколько часов мы боремся с водянистым насморком, который через четыре дня становится густым и невыносимым. Как с ним бороться?

Используйте естественные ингаляции, которые включают вдыхание эфирных масел (эвкалипта, сосны, лаванды или мяты) или трав и настоев (ромашка).

Лечение хреном вызывает чрезвычайно резкий запах, разблокирующий дыхательные пути. Просто добавьте его в бутерброды. Хрен действует так же, как и измельченный чеснок.

А как насчет лихорадки?

Следует помнить, что повышенная температура нашего тела способствует уничтожению микробов. Не будем спешить ее быстро опускать, приступим только тогда, когда она превысит 38 ° С. Слишком высокая температура слишком истощает организм — так что же использовать при лихорадке?

Липовый чай, который помогает избавиться от жара. Просто залейте две столовые ложки цветков липы стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте постоять десять минут. Затем добавьте 1/4 стакана малинового сока или две чайные ложки меда. Затем выпейте его и прыгайте в кровать.

Охлаждающие компрессы, которые следует прикладывать ко лбу. Вы можете замочить их в холодной воде или завернуть в ткань пакет льда.

Потогонные травы, усиливающие потоотделение, благодаря которым вы выделяете тепло, из-за чего температура быстро падает. Сделайте настои из цветов бузины и липы с малиной.

Что использовать при ангине?

Не стоит недооценивать легкий дискомфорт в горле, чем раньше вы начнете его лечить, тем лучше. Зараженное вирусами, горло постепенно раздражается и пересыхает. Кроме того, это впечатление усиливается из-за насморка, стекающего по задней стенке и способствующего размножению бактерий. Как лечить инфекции горла?

Дезинфицирующее полоскание — достаточно прополоскать горло настоем ромашки или шалфея. Травы работают как природный антибиотик.

Молоко с медом и маслом — бабушкины методики от боли в горле. Достаточно выпить стакан молока с ложкой сливочного масла и меда, оно отлично снимает боль и убивает микробы.

Насморк у ребенка. Как от него избавиться и когда обратиться к врачу?

Домашние средства от насморка у детей можно использовать, когда у них нет других неприятных недугов. Если у малыша дополнительно повышается температура, кашель, слабость или другие симптомы, необходимо посетить педиатра. Однако если насморк у ребенка — единственный симптом, стоит начать борьбу, чтобы инфекция не развивалась. Стоит ввести в рацион продукты, повышающие иммунитет, т.е. содержащие, например, много витамина С. Цитрусовые и овощи, такие как шпинат, паприка, квашеная капуста, брокколи и т. д. Кроме того, лица, осуществляющие уход за ребенком, задаются вопросом, как быстро избавиться от насморка у ребенка, также могут делать ингаляции — как с небулайзером, так и над сосудом с эфирными маслами или травяными настоями. Также облегчить дыхание можно с помощью мази майорана, которую наносят на крылья носа.

Насморк при беременности

Стоит помнить, что насморк при беременности — это симптом, который нельзя недооценивать. Если он сопровождается повышением температуры тела, кашлем, головной болью и другими недугами, стоит обратиться к специалисту. Также следует помнить, что даже если вы боретесь с насморком, беременная женщина не может принимать многие лекарства, потому что даже мягкие капли в нос могут навредить ребенку. Поэтому насморк при беременности успешно лечится домашними средствами. Одним из них является использование чеснока или лука в блюдах, например, для бутерброда, которые обладают бактерицидным действием, похожим на антибиотик. Также стоит использовать ингаляции при насморке, например, с морской солью или с мятным маслом.

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