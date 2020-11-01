Люди стоят часами в километровых очередях к участкам: что происходит в США за четыре дня до выборов президента

В некоторых штатах досрочные выборы уже закончились.

В Соединенных Штатах Америки за четыре дня до президентских выборов фиксируют небывалую досрочную явку. Социологи предсказывают победу Джо Байдена. Он в среднем на 7% опережает Дональда Трампа. Но противостояние упорное.

В некоторых штатах досрочные выборы уже закончились. Но по всей стране на избирательные участки не становятся меньше километровые очереди, в которых люди стоят часами. На участки идут и республиканцы, и демократы, потому что из-за коронавируса и введенных ограничений все понимают, что в день выборов просто физически не успеют проголосовать все желающие. Поэтому явка на досрочных выборах в нескольких штатах уже почти превысила всю явку на предыдущем президентском волеизъявлении в 2016 году.

Тактика демократов — привлечь на участки досрочного голосования или просто сагитировать проголосовать как можно больше людей. Они убеждены, что это принесет им победу.

В свою очередь президент Трамп все ресурсы агитации и администрации направляет на то, чтобы запретить считать почтовые бюллетени, поступившие после дня выборов, даже если штемпель на них будет проставлен своевременно. Но поскольку избирательное законодательство у каждого штата разное, то где-то это получается, а где-то нет.

Действующий президент страны, который контролирует одну из двух палат Конгресса, уже не первый месяц жалуется на то, что выборы могут быть сфальсифицированы.

На прошлых выборах президента США демократке Хиллари Клинтон все опросы предсказывали победу, как сейчас Байдену. Но местные эксперты утверждают, что рейтинговые агентства сделали свои выводы.

«Причина того, что случилось в 2016 году, в ключевых штатах. Это — Пенсильвания, далее — регион больших озер — Мичиган, Висконсин, Огайо. В этих штатах очень много избирателей из рабочего класса, с заводов и фабрик, без высшего образования. Такие избиратели не любят отвечать на опросы. Поэтому все рейтинги фактически упустили этих избирателей и не сделали на этого поправки. В этом году все сделали свои выводы и пытаются как можно точнее отражать все слои населения», — говорит директор Центра досрочного голосования Пол Гронки.

Республиканцы говорят, что эти опросы ненастоящие, они убеждены, что победит Трамп.