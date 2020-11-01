Ермак нашел виновных в скандале с Конституционным судом

За событиями вокруг решения Конституционного суда стоит внешнее вмешательство.

Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами G7.

Отмечается, что основной темой встречи с дипломатами стали последние события, связанные с решением судей Конституционного суда.

«По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ермак проинформировал послов о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием президента и принятых на них решениях.

«Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути», — заверил Ермак дипломатов.