Во Флоренции прошли протесты против карантина, полиция задержала 20 участников

Во Флоренции прошел протест против ужесточения карантина по коронавирусу. Полиция задержала около 20 человек.

Об этом сообщает The Local.

Около 200 протестующих собрались в центре города и хотели пройти на площадь Пьяцца делла Синьорина. Но туда их не пустила полиция.

На улицах возле площади начались стычки протестующих с правоохранительными органами.

В ходе столкновений демонстранты бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, камни, опрокидывали мусорные баки и сломали камеры наблюдения.

Мэр города Дарио Нарделла осудил поведение людей в ночь на субботу.

«Это не выражение обиды или страданий. Это беспричинное насилие как самоцель», — написал Нарделла в Facebook.