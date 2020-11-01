У Раді Європи попередили Україну про наслідки у разі ухвалення законопроекту Зеленського

У Раді Європи заявили, що знають про конституційну кризу в Україні і погоджуються із тим, що боротьба з корупцією в судовій системі необхідна, але просять зважити інші шляхи виходу з цієї кризи.

Про це повідомляє Європейська правда.

“Зусилля України щодо боротьби з корупцією потрібно продовжувати та активізувати відповідно до Конституції країни та міжнародних зобов’язань та, зокрема, рекомендацій Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO). Венеціанська комісія також наполягала на важливості боротьби з корупцією в Україні, зокрема в судовій системі”, – йдеться, зокрема у листі Джанні Букіккіо та Мартіна Мрчели, президентів ВК та GRECO.

Автори листа також наголосили, що “повністю згідні з важливістю забезпечення суспільної довіри до КСУ”, і так само підкреслили важливість довіри до інших державних органів. Втім, обраний законопроектом Зеленського шлях вони вважають неприйнятним.

“Припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть у разі якщо воно має під собою, можливо, поважну причину, не може мати наслідком конституціоналізм та повагу верховенства права, які є принципами боротьби з корупцією.

Ми розуміємо, що перед вами (українською державою) стоїть дуже серйозний виклик, і ми не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення про звільнення суддів КС. Ми рекомендуємо вам вивчити можливі альтернативні шляхи”, – йдеться у документі.