Звездный рацион: Настя Каменских рассказала, каких правил придерживается в питании

Певица Настя Каменских подробно рассказала о своем питании. Читай, чтобы узнать больше.

NK, или Настя Каменских – популярная украинская певица, получившая известность в дуэте с репером Потапом.

Помимо сценической карьеры, Настя ведет собственный блог в Instagram, насчитывающий более 5 млн подписчиков. На своей странице артистка публикует личные фото, делится с поклонниками советами и проводит среди них конкурсы.

Так, Настя Каменских рассказала подписчикам о “правильном” рационе. В частности, певица поделилась с поклонниками личными правилами питания и вариантами вкусных блюд.

“Я ем дробно – 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи – 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера.

⠀

Завтрак

Овсянка или овечий йогурт (без добавок) + ягоды или фрукты + можно чуть орехов

⠀

Перекус

Омлет с авокадо или огурцом. К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик. Омлет – только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!

Обед

Он делится на три составляющие: варианты белка (отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты + гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + салат из овощей на оливковом масле.

Ужин

Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле)

Второй перекус

150 г творога жирностью 5% + чашка черного чая без сахара

На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день”, – делится с поклонниками Настя.

: showbiz.clutch.ua