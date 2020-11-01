Китайська компанія планує збудувати вітрову електростанцію на Донбасі за мільярд доларів

Китайська компанія PowerChina хоче збудувати в Україні велику вітрову електростанцію потужністю 800 МВт і вартістю щонайменше мільярд доларів.

30 жовтня уже уклали відповідний контракт з українською компанією WindFarm. Вперше велику вітрову електростанцію будуватимуть в Україні без «зеленого тарифу», — передає Громадське.

«Реалізація проєкту демонструє абсолютно новий і вигідний державі підхід у розвитку вітроенергетичного сектора — продаж виробленої електроенергії на ринку електричної енергії без “зеленого” тарифу», — зазначають у WindFarm.

Вартість проєкту — щонайменше $1 млрд, що робить його найбільшим серед вітрових електростанцій в Україні. Її планують розташувати на території Мангушського і Нікольського районів Донецької області. Коли збудують енергостанцію не повідомляють, але обіцяють у «найкоротші терміни».

Очільник правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конченко зазначив, що цей проєкт, який готували близько року, стане найбільшим наземним вітропарком в Європі.