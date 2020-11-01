У Єрусалимі знайшли 2000-річну дорогоцінну печатку із зображенням бога

В Ізраїлі знайшли печатку із зображенням давньогрецького бога Аполлона. Знахідці 2 тисячі років.

Про це повідомляє “Gazeta.ua” з посиланням на The Jerusalem Post.

Її виявили у дренажному каналі міста Давида. Це третя дорогоцінна печатка періоду Другого Храму, яку знайшли в Єрусалимі.

Як ззначається, печатку зробили з темно-коричневої яшми. На ній є залишки світло-жовтого, коричневого та білого шарів. У давнину яшма була дорогоцінним каменем. Знахідка має овальну форму. Її довжина 13 мм, ширина – 11 мм, а товщина – 3 мм. Дослідники вважають, що печатку використовували для відбитка на бджолиному воску.

На печатці вирізана голова Аполлона, його профіль зліва. На думку археологів Елі Шукрон, Шуа Амораї-Старк і Малкі Гершковіц, хоча Аподлон і є олімпійським божеством, імовірно, що печатку носив єврей.

“Коли ми знайшли цей дорогоцінний камінь, то запитали себе: “Що Аподлон робить в Єрусалимі? І навіщо єврею носити перстень із портретом іноземного бога? Відповідь на це запитання, на наш погляд, полягає в тому, що власник персня не сприймав його як ритуальний предмет, що відображає його релігійні переконання. Швидше за все, він хотів володіти тим, що символізує зображення Аполлона: світло, чистота, здоров’я та успіх”, – розповіла Елі Шукрон.

Аполлон був одним із найпопулярніших і шанованих божеств у регіонах Східного Середземномор’я. Його порівнювали із Сонцем і світлом, з логікою, розумом, пророцтвом і зціленням.

“Той факт, що майстер залишив жовто-золоті і світло-коричневі шари на волоссі бога, ймовірно, вказує на бажання підкреслити аспект світла в особистості Аполлона, а також в німбі, що оточував його голову. Вибір темного каменю і жовтого забарвлення волосся передбачає, що творець або власник цього персня прагнув підкреслити взаємозв’язок світла і темряви”, – зазначив професор Амораї-Старк.

: dilo.net.ua

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