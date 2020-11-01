В Украине хотят ввести запрет на дизельные авто

Во Львове обсуждают возможность запрета на дизельные авто

Львов стал первым украинским городом, где заговорили о потенциальном запрете въезда дизельных автомобилей. В комплексе мер по улучшению качества воздуха, разработанных управлением экологии и природных ресурсов Львовского горсовета (ЛГС) и уже одобренных его исполнительным комитетом, ограничение предлагается ввести к Зимней Олимпиаде в 2030 году.

С 2021 года планируется начать готовить необходимую для обеспечения мер инфраструктуру и формировать специальные городские зоны, перемещаться по которым нельзя будет машинам с повышенным уровнем вредных выбросов – сначала грузовому транспорту, авто возрастом более 30 лет, не имеющим карбюратора либо не соответствующим ни одному из установленных евростандартов топлива. Лишь в конечном итоге запрет возможен для всех «дизелей».

Low emission zone (LEZ) внедряются в городах Евросоюза с конца нулевых: на входящих в них территориях въезд может быть как запрещен полностью, так и быть платным. Разнятся и масштабы городских пространств, входящих в LEZ, и требования к экологичности автомобиля, но само право местных органов внедрять меру обычно закрепляется центральными органами власти, решения которых при этом часто оспариваются в суде.

Львовскую программу мероприятий еще предстоит рассмотреть депутатским комиссиям и на сессии ЛГС. Однако разработчики мер из управления экологии горсовета подчеркивают необходимость внесения изменений и в законодательство Украины, объясняя, что без этого запретить въезд авто с тем или иным типом двигателям местные органы власти не могут.

В последние годы наиболее активно ограничивают перемещения для дизельных машин в Германии, где муниципалитеты применяют такие меры в кварталах или на отдельных улицах, отведенных под LEZ, на основании федерального закона, принятого еще в 2007 году.

Ограничения на въезд распространяются на автотранспорт с повышенным уровнем вредных веществ в выхлопных газах, который определяется экологическими стандартами Евро. В большинстве городов, участвующих в программе, штрафуют за перемещения в LEZ владельцев дизельных авто с экостандартом до Евро-5 включительно, ставшим обязательным для всех произведенных в ЕС новых авто с 2009 года, и бензиновые машины до стандарта Евро-2, введенным в 1995 году.

Ежегодно ограничения становятся более строгими. Намерения ввести полный запрет на пользование дизельными авто до 2025 года в 2016 году выражали градоначальники Парижа, Афин, Мадрида и Мехико. Уже сейчас обсуждается возможность расширения «санкционного» списка экостандартов на Евро-6 в Германии – данный класс, ставший обязательным для новых авто в ЕС с сентября 2015 года, в Украине хотят ввести только в 2025-м.

Пока что утрачивающие популярность машины на дизтопливе продолжают пользоваться популярностью в Украине – за 2019 год из 496,5 тыс. зарегистрированных легковушек более половины пришлось на дизели, более 88% составили б/у, ввезенные из-за границы. Однако львовские власти, ставшие первыми в Украине, кто заговорил о внедрении европейской практики, первоначально планируют вводить менее строгие меры – полного запрета дизелей предлагается достичь только к 2030 году.

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