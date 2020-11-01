6 кроків, які дозволять знизити ризик інсульту

За даними Всесвітньої організації боротьби з інсультом, у кожного четвертого дорослого віком старше 25 років у світі буде інсульт. Інсульт за своїм механізмом нагадує інфаркт, лише з тією різницею, що переривається кровопостачання до мозку, а не до серця. Це може призвести до втрати функції мозку, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV.

Інсульт буває двох видів – ішемічний та геморагічний інсульт.

Ішемічний інсульт – це найпоширеніший різновид інсульту, на який припадає 80% всіх випадків інсульту у світі. Ішемічні інсульти трапляються, коли артерії мозку звужуються або закупорюються, що спричиняє сильне зменшення кровотоку (ішемію).

Геморагічний інсульт виникає, коли ослаблена кровоносна судина розривається, внаслідок чого кров виходить з кровоносної судини і досягає мозку. На геморагічний інсульт припадає 10-20% усіх випадків інсульту.

Факторами ризику інсульту вважаються гіпертонія, високий рівень холестерину, сімейний анамнез інсультів, куріння, ожиріння та похилий вік.

Ось 6 кроків, які допоможуть вам зменшити імовірність інсульту:

Залишайтесь фізично активними. Сидячий спосіб життя може стати причиною збільшення ваги та ожиріння, що веде до підвищення кров’яного тиску. Для початку, намагайтесь приділяти фізичним вправам принаймні 15-30 хвилин щодня. Біг, ходьба, активні ігри на кшталт бадмінтону можуть вам підійти.

Дотримуйтесь здорового раціону. Здоровий спосіб життя, який включає і правильне харчування, може допомогти знизити ризик інсульту та ускладнень від нього. Намагайтесь включити в раціон більше клітковини та споживати менше насичених жирів. Фрукти, листова зелень, овочі, риба та нежирне м’ясо можуть забезпечити вас всіма необхідними поживними речовинами, а також допоможуть вам контролювати вагу тіла.

Позбудьтесь шкідливих звичок. Куріння збільшує ризик засмічення судин і відкладення на їх стінках нальоту, який звужує артерії. Крім того, куріння, надмірне вживання алкоголю може призвести до збільшення ваги, підвищення кров’яного тиску та розвитку гіпертонії, збільшуючи тим самим ризик інсульту.

Контролюйте рівень холестерину. Дисбаланс рівня холестерину може завдати шкоди як серцю, так і мозку. Надлишок ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) може призвести до накопичення жиру в судинах і звуження їх. Раціон з низьким вмістом насичених жирів, фізичні вправи та прийом спеціальних ліків можуть допомогти контролювати рівень холестерину та ризик інсульту.

Контролюйте рівень артеріального тиску. Якщо артеріальний тиск постійно підвищений, стінки артерій можуть стати в 4-6 разів товстішими, що часто стає причиною інфаркту або інсульту. Здоровий артеріальний тиск можна підтримувати, зменшивши споживання натрію, алкоголю та кофеїну. Регулярні фізичні навантаження також можуть допомогти в регуляції кров’яного тиску.

Не запускайте свої хронічні захворювання. Лікування існуючих захворювань, таких як діабет, гіпертонія, фібриляція передсердь або наслідків перенесеного інфаркту можуть мати велике значення при оцінці ризику інсульту. Бажано проконсультуватися з лікарем щодо оцінки ризику інсульту, якщо людина перенесла інфаркт або зіткнулась з порушенням серцевого ритму. Пацієнтам можуть призначати ліки для уникнення утворення тромбів та контролю частоти серцевих скорочень.

: wworld.com.ua

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