В Украине почти 8 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине за последние сутки подтвердили 7 959 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 2513 человек.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, общее число зараженных с начала пандемии составляет 395 440 человек. При этом выздоровел уже 161 441 человек, в том числе 2 513 — за вчера. Активными больными остаются 226 693 человека.
Умерли от коронавируса 7 306 человек, из которых 110 — за минувшие сутки.
Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской (+883), Житомирской (+708), Донецкой (+545) областях, а также в Киеве (+689).
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