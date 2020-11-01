В Нововолынске от коронавируса умерла семейный врач

За последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни.

В Волынской области от осложнений коронавирусной болезни умерла семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи города Нововолынск. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило местное издание Буг.

Отмечается, что 68-летняя женщина имела сопутствующие заболевания.

Также о смерти сотрудницы заявила администрация медучреждения в Facebook.

«Сегодня ушла из жизни наш семейный врач, коллега, Корнейчук Валентина Андреевна. Коллектив и администрация заведения выражают искренние соболезнования дочери и сыну по поводу тяжелой утраты, смерти мамы», — указано в сообщении.

Об одном летальном исходе случая заражения COVID-19 сообщила и пресс-служба горсовета Нововолынска.

По ее данным, за последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни, один случай инфицирования завершился смертью.

Кроме того, мэрия информировала, что в целом в Нововолынске (с населением около 52 тысяч жителей — ред.) в 1150 человек лабораторно подтвердили COVID-19, из них 798 выздоровели и 23 — умерли от осложнений.