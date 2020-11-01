Злата Огневич показала стройную фигуру у прозорому боді

Українська співачка Злата Огневич поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

Так, на ньому 34-річна знаменитість позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши струнке тіло. Відповідний знімок Огневич опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Огневич й засипали її компліментами.

“Ви просто богиня”, “Дуже красиво, ніжно і жіночно”, “Ви як завжди випромінюєте сексуальність без явної вульгарності”, “Сміливо”, “Найкраща”, “Злата, ти просто персик, а не дівчина. Мрія кожного чоловіка”, – написали люди.

: tvgid.ua

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