В Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус и карантин для въезжающих

В Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус или карантин для всех приезжих даже из пригорода. Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. По его словам, такие меры потребовались из-за высоких темпов роста показателей заболеваемости.

Об этом сообщает Voice of America.

«Жители Нью-Йорка очень гордятся работой, которую мы делаем. Быть третьими в стране — это очень хорошо», — сказал он, подразумевая третью по стране заболеваемость коронавирусом после штатов Мэн и Вермонт.

Так, тест на коронавирус у приезжих должен быть сделан, не позже, чем за три дня до въезда, однако это не отменяет обязательной недельной изоляции по прибытию. Однако при наличии второго отрицательного теста на коронавирус, срок изоляции может сократиться до четырех дней.

Отмечается, что исключения сделают только для двух соседних штатов — Нью-Джерси и Коннектикута.