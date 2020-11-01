Очевидец о смертельном ДТП на Майдане: скорая нулячая, люди – равнодушные мрази с телефонами

Очевидец смертельного ДТП на Крещатике в Киеве, во время которого внедорожник влетел в толпу, раскритиковал действия медиков и зевак, снимавших происшествие на камеры.

О впечатлениях от увиденного написал на странице в Instagram Максим Яловцов, основатель ОО «Гражданская безопасность». Судя по рассказу, обнародованному в формате сторис, мужчина помогал оказывать первую помощь пострадавшим.

Он рассказал, что сперва подошел к одной из машин, которую ударил внедорожник. Пассажирами оказались женщина маленьким ребенком. У матери было рассечено лицо и текла кровь, удар пришелся на правую сторону, где она сидела. Признаков травмирования у младенца не было.

Как рассказал очевидец, в аварии погибла пожилая женщина. «Я так понял, художник с майдана», – уточнил он.

Как сообщается в тексте, очевидец «перевернул ее в безопасное положение и через нос полилась кровь». По его словам, это могло свидетельствовать о сильном травмировании органов.

Пользователь нецензурно высказался о медике, который подъехал на место ДТП. Он утверждает, что сперва фельдшер подошел к мужчине-водителю, который устроил аварию, хотя тот мог говорить и двигаться. Когда очевидец сказал медику, что среди пострадавших есть тяжелые, тот побежал к женщине с ребенком.

«На слова: «Здесь бабушка сейчас умрет», – он к ней даже не подошел, а, мельком глянув, сказал: «Она умерла», – написал Яловцов.

Когда женщина-медик осматривала пострадавшую с переломами ног, он, как заявляется, руководил ее действиями и «сказал, чтобы посмотрела грудную клетку и живот».

«Скорая нулячая, люди равнодушные мрази с телефонами, а ваши знания и навыки в стрессовой ситуации упадут до животного рефлекса, часть алгоритмов просто выпала из головы», – подытожил очевидец аварии.

Он также сказал, что попросил хлоргексидин у сотрудников скорой, чтобы вытереть из руки кровь, но этого антисептика у медиков не оказалось.









Видео с места аварии. Осторожно, 18+!