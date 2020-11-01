В Украине часть пенсионеров не получит выплату до 65 лет: кого коснется

В Украине в 2021-м все украинцы, которые к 60 годам не заработают 18 лет стажа, вынуждены будут работать до 65 лет.

Такие требования предусмотрены в законе «Об общеобязательном пенсионном страховании». Постепенно требования по стажу будут расти – на 12 месяцев ежегодно до 2025 года.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет – от 28 лет стажа;

чтобы выйти на пенсию в 63 года – от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет – от 15 до 18 лет.

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.