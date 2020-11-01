В Молдове сегодня проходят выборы президента

В Молдове, которая из-за роста заболеваемости коронавирусом уже ждет поставку российской вакцины, начались вторые в истории страны выборы президента.

В лидерах гонки оказались нынешний президент Игорь Додон и глава «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду, которая на прошлых выборах проиграла Додону во втором туре.

Всего в избирательном процессе принимают участие восемь кандидатов, среди которых глава партии «Платформа» Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, бывший руководитель либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, а также глава Партии национального единства Октавиан ЦИКу и Дорин Киртоакэ от блока Unirea

Согласно результатам опросника «Vox Populi — октябрь», у Додона есть преимущество в виде поддержки на уровне 42,9%, в то время, как за Санду свои голоса готовы отдать лишь 24,3% избирателей. Ожидается второй тур, для которого необходимо набрать более 50% голосов.