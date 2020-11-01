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В Киеве «заминировали» мост Патона

01.11.2020

Сообщение о заминировании моста Патона в Киеве утром, 1 ноября, поступило в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. 

Отмечается, что движение по нему временно ограничили.

«Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.

На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.

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