В Киеве «заминировали» мост Патона

Сообщение о заминировании моста Патона в Киеве утром, 1 ноября, поступило в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Отмечается, что движение по нему временно ограничили.

«Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.

На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.