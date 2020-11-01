Ситуация в США становится все более дикой, пора уезжать из большого города

В связи с тем, что у нас вот такие процессы происходят на улицах, когда какие-то черные и белые левые хулиганы шантажируют бизнесы и людей, идет все больший поток уезжающих из крупных городов в пригороды.

Поток этот все больше, так как ситуация все более дикая. Успокоить ее, это нужен новый Маккарти и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности со стороны всей этой прогрессивной шизы слева. И это говорю я, достаточно либеральный по своим взглядам человек.

С другой стороны, давайте просто подумаем вслух, а что человек теряет уехав из большого города в американских условиях? Это же у нас тут не Россия, не Украина, даже не Франция, где в городе есть все, а в пригороде полная пустота и свиньи на улице в луже моются.

Американские пригороды или субурбия имеют по сравнению с городом как правило: